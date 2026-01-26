女優の浜辺美波（25）が26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。距離を置きたい人物をぶっちゃけた。この日はドラマや映画で多数共演のSnowManの目黒蓮と共にゲスト出演。2人の情報がまとめられた「大辞林」ならぬ「しゃべく林」をもとにトークを繰り広げた。同番組には何度も出演経験があるものの、いまだに緊張するという浜辺は、過去のしゃべくりメンバーのむちゃぶりを力説。MCのくりぃむしち