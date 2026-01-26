26日午後9時すぎ、神奈川県横浜市で車が歩道に突っ込みました。消防によると歩行者ら3人がケガをしておりそのうち2人が重傷だということです。消防によりますと26日午後9時すぎ、横浜市中区曙町で「乗用車が店舗に突っ込んで人が挟まれている」と通報がありました。現場は横浜市営地下鉄ブルーラインの阪東橋駅前のスポーツジムの目の前で、警察によると、車は歩道で電柱に突っ込み、その反動で車の後部がスポーツジムに衝突したと