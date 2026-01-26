お笑いコンビ「ダウンタウン」の独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は26日、公式SNSで公式ショップをオープンすることを発表した。オープンは28日正午、グッズ販売開始は同日午後7時を予定している。チャンネルのロゴがデザインされたパーカー、トレーナー、タンブラーのほか、オリジナル番組「7:3トーク」で松本人志が着用している七分袖ロングTシャツが販売される。