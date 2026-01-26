東京・稲城市のよみうりランド内にオープンする、世界初となるポケモンの屋外常設施設『ポケパーク カントー』。その内部が26日、報道陣に初公開されました。ゲームソフトの発売から今年で30周年を迎える世界じゅうで愛されている『ポケモン』。その世界観を表現した『ポケパーク カントー』が2月にオープンします。ここでは、600匹を超える『ポケモン』と触れ合うことができます。トンネルや山道などがおよそ500m続く『ポケモンフ