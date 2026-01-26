「外国人だらけで日本人が行けなくなった」「もはや日本じゃない」。北海道のスノーリゾート、ニセコについて、そんな声をよく聞きます。実際はどうなのでしょうか。先日、プレスツアーに参加し、現地で確かめてきました。【画像】リフトも食事も別格。日本人が知らない「現在のニセコ」を写真で一気見する体感9割が外国人！ 本当に「もはや海外」だったスキー場としてのニセコは、「ニセコ東急 グラン・ヒラフ」「ニセコHANAZONO