スマホが水没した際、対処法として「米びつに入れるといい」と聞いたことはありませんか？本記事では、「米びつに入れる」という対処法は正しいのか、スマホが水没した際どうすればいいかを解説します。【図解】iPhoneのバッテリー寿命を縮める！ やってはいけないNG行為4選米びつの使用がNGな理由「水没したスマホは米びつに入れるといい」という情報が出回っている理由は、米に「乾燥剤の代わり」としての役割を期待しているから