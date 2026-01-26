中国国内の居住者を対象に行った旅行に関するサンプリング調査の統計結果によると、中国国内居住者で2025年に旅行した人の数は前年比16．2％増となる延べ9億700万人増加し、延べ65億2200万人に達しました。そのうち、都市部住民の国内旅行者数は前年比14．3％増の延べ49億9600万人、農村部住民の国内旅行者数は前年比22．6％増の延べ15億2600万人となっています。国内居住者による2025年の旅行消費額は前年比9．5％増となる5500億