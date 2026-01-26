「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）1月24日（土）放送は、新企画「STOP！くぼたキャンペーン」。毒舌キャラで躍進する久保田かずのぶ（とろサーモン）が、毒舌絶叫で悩めるアイドルを救う！？【動画】「偽物のブタに付き合う時間ねぇですわ」とろサーモン久保田、おデブアイドルに喝！とろサーモン久保田が悩めるおデブアイドルを救う！？時代に求められるまま走り続けたはずが、いつしかキャラに食い殺され、本当の自分が飲み