バルセロナのラミネ・ヤマルが衝撃のゴールを決めた。現地時間１月25日に開催されたラ・リーガ第21節で、首位のバルセロナが最下位オビエドとホームで対戦。３−０で快勝した。 この一戦に先発したヤマルは２−０で迎えた73分、敵陣ペナルティエリア内でダニ・オルモの左からのクロスに反応。ゴールを背にしながらも、左足のジャンピングボレーをゴール左隅に叩き込んでみせた。試合を中継した『DAZN』が「完璧なバイ