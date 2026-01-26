新潟県内を寒波が襲う中、解散後初めて、そして公示前最後となった貴重な週末。自民党と中道改革連合に参政党も加わり、三つどもえの戦いとなる新潟5区では立候補予定者たちがそれぞれに訴えを強めていました。 ■中道・梅谷守氏vs自民・高鳥修一氏 5度目の対決へ 【中道改革連合梅谷守 氏】「働いて、働いて、ではなくて、とことん、とことん、とことん、とことん、とことん頑張っていく」【自民党高鳥修一 氏】「新潟5区の