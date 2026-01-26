第５１回衆院選は２７日公示され、２月８日の投開票に向けて１２日間の選挙戦に入る。読売新聞社の集計によると、４６５議席（小選挙区選２８９、比例選１７６）を争う今回の衆院選に、２６日現在で約１２８０人が立候補を予定している。政党別の内訳は、自民党約３４０人、中道改革連合約２４０人、日本維新の会約９０人、国民民主党約１０５人、参政党約１９０人、共産党約１８０人、れいわ新選組約３０人、減税ゆうこく約１