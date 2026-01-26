俳優柄本佑（39）が26日、都内で主演映画「木挽町のあだ討ち」（27日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。直木賞、山本周五郎賞を受賞の作家永井紗耶子氏の小説が原作。芝居小屋が舞台のあだ討ちの裏に隠された真実を描く。真実を追い求める田舎侍、加瀬総一郎を演じた柄本は「ぐったり疲れます。メチャメチャ濃い。原作には出てこない役なんですが、真ん中に据えて描いたので自由度が高かったです。その場の空気で生まれるも