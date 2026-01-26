警察などによりますと、曽於市大隅町中之内（おおすみちょう・なかのうち）の県道63号で、26日午後7時前、軽乗用車が道路脇の縁石にぶつかり横転しました。 軽乗用車には4人が乗っていて、このうち2人が軽いけがをしました。 事故処理のため、午後8時すぎの時点で、現場付近は片側交互通行となっています。 ・ ・ ・