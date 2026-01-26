本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/26 EUR/USD 1.1680(12.0億ユーロ) 1.1700(5.56億ユーロ) 1.1730(5.37億ユーロ) 1.1750(8.95億ユーロ) 1.1780(15.0億ユーロ) 1.1800(5.50億ユーロ) USD/JPY 156.00（10.0億ドル） 156.50（6.36億ドル） GBP/USD 1.3380（5.85億ポンド） ユーロドルは1.1800超の水準での主要設定みられず、ドル円は156.0