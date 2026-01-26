２月、飯山市で開催される「いいやま雪まつり」。大型の雪像を作るために使われる雪の搬入作業が26日始まりました。２月の「いいやま雪まつり」に向けて、飯山市の飯山城址公園では26日、雪像を作るために使う雪の搬入が始まりました。一辺3.6メートルの仕切りの中に勢いよく積まれていく雪。市内の長峰スポーツ公園から運び込まれたもので、1つの区画につき8トンのダンプカー6台分です。崩れないように実行委員