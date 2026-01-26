テレビ東京、テレビ大阪などで放送中のアニメ「ガングリオン」のイベント「悪の組織『「株式会社ガングリオン』会社説明会＆イッキ見上映作戦」が25日、東京・YOSHIMOTOROPPONGITHEATERで行われた。主人公・磯辺健司役の上田燿司、磯辺の妻・節子役の古賀葵、屋台のオヤジ役の板尾創路ら豪華キャストが一堂に集結。これまでの放送を“イッキ見”しつつ、作品の魅力を語り合った。世界征服をもくろむ「株式会社ガングリオン