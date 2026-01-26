元日本ハム投手の岩本勉氏が２５日放送のＨＢＣラジオ「ガンちゃんの『世界一面白いプロ野球の番組』」に出演。２０日の１２球団監督会議で、日本ハム・新庄剛志監督が訴えた「飛ばないボール」問題について言及した。新庄監督はＮＰＢ統一球が飛ばない傾向にあるのではと問題提起。「ホームランの数も、打率も３割を超える打者の数も増えるだろうし。投手がいい３〜４年でしたから、今後は打者がよくなったら見てるファンの方