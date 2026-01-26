新潟市動物ふれあいセンターで飼育されていたカピバラの「ゆうじろう」が24日、死にました。ゆず湯につかる姿が冬の風物詩となっていたゆうじろう。訪れた人は別れを惜しんでいました。新潟市動物ふれあいセンターで飼育されていたカピバラの「ゆうじろう」。24日早朝、飼育員が死んでいるのをみつけました。12歳8か月…死因は老衰でした。ゆうじろうの部屋の前には献花台が置かれ、別れを惜しむ人たちの姿がありまし