AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。GK濱崎知康(明治大2年)は今回のメンバーで唯一出場がなかった。昨年末の国内活動中にGKピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)が怪我をしたことで緊急招集。そのまま今大会のメンバー入りを果たし、GKチーム3人のうちの一人として仲間を支えた。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意