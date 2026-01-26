AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。GK小林将天(FC東京)はグループリーグ第3節・カタール戦に出場し、クリーンシート達成に貢献。今大会合計1失点の堅守を築いた一人として、大きな役割を果たした。またチームのムードメーカーとして、分け隔てなく選手とコミュニケーションを取る姿も目立った。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振