マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるロイ・キーン氏は、マイケル・キャリック監督よりも「偉大で優れた監督が必要だ」と考えているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。マンチェスター・Uは今月5日にルベン・アモリム監督を解任し、ダレン・フレッチャー暫定監督を経て、13日にキャリック氏が今季終了まで指揮を執ることを正式に発表した。新体制初陣となったマンチェスター・Cとのマンチェスター・ダービー