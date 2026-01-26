アビスパ福岡は26日、同日開催の臨時株主総会において新たな役員の選任を決定し、臨時取締役会において役員人事を決定。代表取締役社長には、昨季まで横浜FMスポーティングダイレクターを務めていた西野努氏が就任する。今月5日にクラブは金明輝監督との契約解消、そして、14日にはコンプライアンス違反として3つの事案が確認されたことを発表。今回の件は特定の個人だけの問題ではなく、クラブ側の管理監督体制にも重大な課題