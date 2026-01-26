¢£É½»²Æ»±Ø¤Ë¹­¹ð¤¬ÅÐ¾ì »¨»ïCanCam¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ëCanCam3·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤Î±ØÅ½¤ê¹­¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÅê¤²¤«¤±¤Ê¤É①～② ¤³¤Î¹­¹ð¤Ï¡¢1·î26Æü¤«¤é2·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÉ½»²Æ»±Ø¤ÎÎ×»þ½¸ÃæÅ½¤ê¥Ò¥ë¥º¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ë·Ç¼¨¡£ ¿å¿§¤äÃã¿§¡¢¥«ー¥­¤È½À¤é¤«¤¤¿§Ì£¤Î¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÅßÉþ¥ë¥Ã¥¯¤ÎSixTONES6¿Í¤¬