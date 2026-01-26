戦後最短の超短期決戦が事実上幕を開けました。投開票まで時間がありません。解散後、前職はあわただしく鹿児島に戻り急遽出馬が決まった新人は準備に追われています。立候補予定者の動きを追いました。（詳しくは動画をご覧ください）