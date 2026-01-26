2月2日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」はぶっ飛んでいる人が大集合！やりすぎかよSP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：菊地亜美三四郎鈴木浩介浜辺美波八代英輝（50音順敬称略）エージェント：スチュアート・オー（オセアニア）、マリ・ニヘイ（フィリピン）☆オジサンすぎる小学生フィリピンのルソン島に暮らす男性が、40歳