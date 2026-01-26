7人組アイドルグループ「ラナキュラ」のメンバー・あみ乃が左股関節唇損傷と診断されたことを26日、同グループの公式Xで発表した。Xで「お知らせ」として「あみ乃につきまして、左股関節唇損傷と診断されましたため、明日以降のイベント出演に関しましては、一部パフォーマンスを制限しての出演とさせていただきます」と発表した。また「医師の診断・指導のもと、状態を見ながら無理のない範囲で活動を継続してまいります」