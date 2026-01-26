“闘う” をコンセプトに活動するガールズグループ・NEO JAPONISM（ネオジャポニズム／略称：ネオジャポ）が1月19日、都内にて＜新メンバー入団記者会見＞を行い、新メンバー「本多ともは」の加入を発表した。■新メンバー「本多ともは」プロフィール生年月日：6月6日（グループ最年少）身長：161cm出身地：東京都NEO JAPONISMが掲げる”闘う”とは、困難から逃げない意志であり、己に打ち勝つ強さのこと。2019年の始動以来、鎌倉