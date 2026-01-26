JR九州と警察によりますと、26日午後8時45分ごろ、長崎線の伊賀屋と佐賀の間で踏切事故がありました。この事故の影響で、長崎線は鳥栖と佐賀の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後10時前に再開しました。現場は佐賀市内の警報機と遮断機がある踏切で、回送列車と車が衝突しました。ケガ人の情報はないということです。