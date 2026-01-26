1月26日は「文化財防火デー」です。長野市の善光寺では災害に備えて訓練が行われました。長野市の善光寺で行われた総合消防演習。市の消防局や善光寺の関係者、また地元の小学生など172人が参加しました。1月26日は「文化財防火デー」。1949年1月26日に奈良県の法隆寺で火事があったことを受けて定められたもので善光寺では毎年、訓練を行っています。26日は最大震度7の地震が発生し、本堂周辺から火が出たことを想定