中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月26日】中国外交部は26日、春節（旧正月）連休中の日本への渡航自粛を国民に呼びかけ、次のように指摘した。日本はこのところ、治安が不安定で、中国公民に対する犯罪が多発している。一部の地域では相次ぐ地震でけが人も出ており、日本政府は今後の地震に対する警戒を呼びかけている。中国公民は日本で深刻な安全上の脅威に直面している。春節が近づき、中国外交部と