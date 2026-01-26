元モーニング娘でタレントの保田圭（４５）が２６日、都内で自主興行のトークライブ「角打ちけい〜今夜はロフトでカンパイ〜」の取材会を行い、ニッチェ・江上敬子（４１）、相席スタート・山粼ケイ（４３）とともに出席した。２４年から親交を深めたママ友、飲み友の３人の「けい」は、会場のファンとともに飲みトークを展開した。江上は「圭ちゃんは飲むとめちゃくちゃ面白い。飲むと、殻を破ってくる」と明かすと、