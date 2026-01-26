1月25日放送のTBS系『日曜日の初耳学』にSnow Man・目黒蓮が出演し、お正月の過ごし方や食事の習慣について語った。【関連】Snow Man目黒蓮、“人生の分岐点”になった先輩からの言葉「悔しさもまたふつふつ湧いて」今回番組では、なかやまきんに君にトレーニングなどを学ぶダイエット教室企画が行われた。この中で、正月太りについての話題になると、目黒は「僕は毎年、カニだったりとかカキだったりとか、海鮮をたくさん頼んで、