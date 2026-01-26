去年5月、一宮市木曽川町で妊娠9か月だった研谷沙也香さん(当時31)が車にはねられて死亡した事故では、児野尚子被告(50)が過失運転致死の罪で起訴され、裁判が始まっています。遺族は、帝王切開で生まれた娘の日七未ちゃんも脳に重い障害を負った被害者だとして、過失運転致傷の罪にも問うよう求め、名古屋地検が補充捜査をしていました。26日の裁判で、検察側は「沙也香さんに傷害を負わせ死亡させた」とする起訴内容に、「