北海道・釧路警察署は2026年1月26日、釧路と帯広の双方のグループが乱闘になり、釧路市の少年2人に暴行を加え、けがをさせたとして、十勝管内に住む42歳から15歳の男女20人を傷害の疑いで書類送検したと発表しました。20人は2025年8月17日午後10時半すぎ、釧路市の千代ノ浦漁港の駐車場で、17歳と18歳の男女に対し、頭を殴る蹴るなどの暴行を加え軽傷を負わせた疑いがもたれています。その20時間前には、釧路管内の心霊スポ