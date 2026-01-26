マイボイスコムは、8回目となる「家電量販店の利用」に関するインターネット調査を昨年12月1日〜7日に実施した（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：2025年12月1日〜12月7日、回答者数：1万1138名）。調査では、家電量販店の利用状況、家電製品の購入場所などについて聞いている。家電量販店の利用者は9割強だった。若年層で比率が低く、10・20代では「利