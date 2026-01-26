左から：キリンビバレッジ 代表取締役社長 井上一弘氏、同 執行役員マーケティング部長 鈴木郁真氏キリンビバレッジは1月22日、今年の事業方針について発表した。「おいしい飲みもので、世の中の健康と未来を創造する」をテーマに、ヘルスサイエンスの成長加速および無糖茶カテゴリーにおける健康提案、紅茶カテゴリーの拡大を目指していく考えを示した。キリンビバレッジ 代表取締役社長 井上一弘氏「昨年の清涼飲料市場は、前年