ヤクルト黄金期のリードオフマン、飯田哲也氏（57）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。ヤクルト伝説の助っ人ボブ・ホーナーについて振り返った。メジャー通算215発を引っさげ、1987年にヤクルト入り。開幕2戦目で1試合3発を放つなど規格外の打者だった。だが、飯田氏は「横柄でしたね」と、いい印象はないという。試合前の練習はちょこちょっとだけやってクラブハウスで居