“皮膚科の権威”として知られた、東京大学の大学院で教授を務める男が逮捕されました。共同研究先に高級クラブや風俗店など、高額な接待を繰り返し要求したとみられています。■総額“490万円”約30回にわたり接待受けたか銀座の“高級クラブ”でシャンパンを持ち、ほほえむ男。学問の“日本最高峰”東京大学の大学院教授・佐藤伸一容疑者（62）です。佐藤容疑者は2023年から翌年にかけて、高級クラブや性風俗店などで、約30回