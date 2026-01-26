ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」２６日の新宿大会で、新生ゼロワンのハヤブサがサプライズ登場した。この日のメインに登場したハヤブサはアレハンドロ、ドラゴン・キッドと組んで、ＨＡＹＡＴＡ、ＭＡＺＡＤＡ、近藤修司と対戦。冒頭からキッドが入場口を間違えるアクシデントはあったものの、３人は華麗な空中殺法を披露すると、ＭＡＺＡＤＡにロープを飛び越えてのギロチンドロップを決めるなど観客を沸かせた。