モデルでクリエイターの伊原葵が２６日、結婚を発表した。伊原は自身のインスタグラムで「Ｗｅｇｏｔｍａｒｒｉｅｄ（結婚しました）」と記し、結婚を発表。左手には結婚指輪をはめ、お相手と頬を寄せ合った仲睦まじいショットを添えた。この投稿にはタレントの辺見えみりが「あおいちゃん良かった嬉しい」と反応。クリエイティブアーティスト・あさぎーにょも「おめでとうほくほく心あったまる〜」とコメントした