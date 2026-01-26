ラグビーＷ杯に３大会連続で出場した、“笑わない男”こと稲垣啓太の１５０ｃａｐセレモニーに参加した様子を、妻でモデルの稲垣貴子が公開した。貴子は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「夫の１５０ｃａｐセレモニーに参加させていただきました１５０という数字にどれほどの日々の鍛錬と覚悟が積み重なっているのだろうと、夫のひたむきな姿を思いながら胸がいっぱいになりました。本当におめでとう！！」と記し、