ソフトバンク・山川穂高内野手が、キャリアハイ更新で“夢の実現”を狙う。２６日、福岡市内のグラウンドで練習を公開。打撃練習では秋広と２人でサク越えを連発し、自身５度目となる本塁打王獲得に照準を定めた。「（本塁打王を）５回取るというのはプロに入った時、最初に描いた夢だった。必ずそれは今年中に達成したい」。同ランキング２位となる２３本のアーチを描き、リーグ連覇、日本一に貢献した２５年。ただ、山川は納