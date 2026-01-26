衆議院選挙がいよいよ、27日公示されます。長野県内では「5つの小選挙区」に合わせて「17人」が立候補を予定または検討していて26日は立候補受付のリハーサルが行われるなど準備が進められています。リポート「あす公示される衆議院選挙。こちらの会場では立候補届け出のリハーサルが行われています」長野1区の受付会場となる県の長野合同庁舎では26日午後3時から立候補の届け出を受け付けるリハーサルが