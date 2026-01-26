ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）が26日、公式インスタグラムを更新。公式ショップオープンを発表した。【画像】個性的なアイテムがズラリ！『DOWNTOWN＋』グッズXでは「公式グッズショップのオープンも予定しております。ショップオープン：1/28(水) 12時予定グッズ販売開始：1/28(水) 19時予定」と紹介。取扱商品は、以下の予定となっている。■取り扱