今年の箱根駅伝で総合優勝を果たした、青山学院大学の優勝パレードが、きのう（25日）行われ、岡山市出身で主将の黒田朝日選手らが声援を受けました。 【写真を見る】青山学院大学・黒田朝日選手らに大声援！箱根駅伝優勝パレード「本当にたくさんの人が応援してくれているんだ、と実感できた」 「あさひく～ん」 神奈川県相模原市で行われた、箱根駅伝の優勝パレードです。黒田選手は5区で区間新記録