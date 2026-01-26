私はカオル。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。ある日、大学時代の親友エイコから「40代にして結婚しました」という連絡が来ました。その相手は学生時代に私の元カレだったケント。話を聞いて気分が悪くなった私は、「おめでとう」を撤回しました。けれど「どうしても理解してもらいたい」と、悲劇のヒロイン気取りで追いすがってくるエイコ……。私は大学の同級生、イチカに立ち会ってもらい、3人で会