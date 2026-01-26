J1アビスパ福岡は26日付で西野努社長が就任すると発表した。報道陣の取材に応じた西野新社長の主な一問一答は以下の通り。―現在の心境は。「身の引き締まる思いです。『おめでとうございます』という言葉をちらほらかけられますが、決してそういう気分ではなく、緊張感に包まれているというのが今の正直なところです」―前監督のコンプライアンス違反があった中で、アビスパ福岡の社長を引き受けた経緯は。「そこはそんなに