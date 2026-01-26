現職大臣に新人2人が挑む構図が見えてきた静岡7区。立候補予定者たちは解散後初の週末、それぞれ活発に動いていました。 【写真を見る】【静岡7区】解散後初めての週末...立候補予定者3人の胸中は? 真冬の超短期決戦へ準備加速【衆議院選挙2026】自民・城内氏「滞在時間は7～8時間」 ＜自民党・前職 城内実氏＞ 「頑張ります。よろしくお願いします。頼むね」 日曜日、山あいの町・佐久間の新そばまつりに姿を見せたの