札幌市選挙管理員会は2026年1月26日、衆議院選挙の候補者のポスターを貼る掲示板の設置数を当初予定していた840か所から763か所に減少させると発表しました。札幌では1月24日から25日にかけて、1月として観測史上最大の54センチの記録的降雪があり、その影響によるものです。札幌市選挙管理員会によりますと、2025年の参議院選挙では、選挙ポスターの掲示板を市内に2212か所設置しましたが、今回の衆議院選挙は準備期