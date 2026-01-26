新潟県内を寒波が襲う中、解散後初めて、そして公示前最後となった貴重な週末。自民党と中道改革連合に参政党も加わり、三つどもえの戦いとなる新潟3区では立候補予定者たちがそれぞれに訴えを強めていました。 ■中道・黒岩氏 “新党”参加で新たな支援の輪広げる 【中道改革連合黒岩宇洋 氏】「まさか選挙になるとは、あのときは思っていなかったけど。今回、一番厳しいから」衆議院の解散翌日、新発田市で選挙に向けた決起